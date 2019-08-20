Воронежский «Буран» занял второе место на «Кубке Дизеля»

СЕГОДНЯ 17:33 2019-08-20T17:33:47+03:00

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Два матча на «Кубке Дизеля» для «Бурана» сложились диаметрально противоположно.

Игра с хозяевами соревнований – пензенским «Дизелем» - не задалась с самого начала. После второго периода «ураганные» уступали 0:4, однако в третьем периоде сумели забросить две шайбы. Отличились Александр Чиглинцев и Егор Алешин. Чуда, впрочем, совершить не удалось – 2:4.

«Бурану» удалось извлечь урок из поражения, и в игре с «Тамбовом» «ураганные» уже диктовали свою волю соперникам. На 10 минуте Кляузов открыл счет, на 12-й Сергеев удвоил преимущество воронежцев, реализовав большинство. В третьем периоде Червоненко сделал счет 3:0. Хоккеисты «Тамбова» сумели «размочить» счет, но вскоре Кляузов оформил дубль – 4:1.

«Буран» занял второе место на турнире с шестью очками в активе. По итогам личной встречи (2:1 в пользу «ураганных») он опередил «Торпедо-Горький» (Нижний Новгород). Выиграл турнир «Дизель», победивший во всех трех матчах и набравший девять очков. Четвертая – ХК «Рязань» с двумя очками, последнее место занял «Тамбов» (одно очко).

Следующие матчи «Буран» проведет в Воронеже. 31 августа и 1 сентября «ураганные» встретятся с ХК Ростов. Начало игр соответственно в 17 и 13 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU