2019-08-20T17:47:35+03:00
Происшествия

Жителя Воронежской области будут судить за то, что он нарубил дрова и спалил их

Правда, вместе с чужим сараем
Виктор ПАВЛОВ
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Фото из архива "КП".Фото из архива "КП".Фото: Иван ТИМОФЕЕВ
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Ну и история! 64-летняя пенсионерка из Рамонского района позвала 58-летнего соседа: "Дорогой, наруби мне дровишек!". Тот согласился с одним условием: за работу предстоит расплатиться водкой. Когда полдела было сделано, мужчина потребовал "зарплату". Ну а далее с каждой секундой он становился пьяней и пьяней.

К вечеру наш герой заявился на порог и потребовал еще бутылку: "Давай сюда, или я сожгу твой сарай со всеми дровами!". Женщина отказала. Спустя несколько часов сарай сгорел...

- Выяснилось, что поджог совершен с использованием горючей жидкости. Нашлись очевидцы, которые видели возле дома потерпевшей 58-летнего местного жителя, - рассказывают в ГУ МВД по Воронежской области.

Итог неутешительный. Любитель работать под водочку ответит в суде за умышленное уничтожение чужого имущества. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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