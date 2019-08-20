Жителя Воронежской области будут судить за то, что он нарубил дрова и спалил их
Ну и история! 64-летняя пенсионерка из Рамонского района позвала 58-летнего соседа: "Дорогой, наруби мне дровишек!". Тот согласился с одним условием: за работу предстоит расплатиться водкой. Когда полдела было сделано, мужчина потребовал "зарплату". Ну а далее с каждой секундой он становился пьяней и пьяней.
К вечеру наш герой заявился на порог и потребовал еще бутылку: "Давай сюда, или я сожгу твой сарай со всеми дровами!". Женщина отказала. Спустя несколько часов сарай сгорел...
- Выяснилось, что поджог совершен с использованием горючей жидкости. Нашлись очевидцы, которые видели возле дома потерпевшей 58-летнего местного жителя, - рассказывают в ГУ МВД по Воронежской области.
Итог неутешительный. Любитель работать под водочку ответит в суде за умышленное уничтожение чужого имущества. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU