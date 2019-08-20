2019-08-20T17:24:06+03:00
Происшествия

Воронежский любитель детской порнографии заинтересовал немецкую полицию

Они передали российским коллегам информацию о распространении незаконных видео
Виктор ПАВЛОВ
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Фото из архива "КП".Фото из архива "КП".
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"Мой компьютер - моя крепость", - решил 40-летний житель Борисоглебска. И смело скачал порнографическую запись с участием несовершеннолетних, которым и 14 лет не было. Видео он сохранил на жестком диске и, со слов следователей, начал распространять в интернете.

Оказывается, факт скачивания и распространения файла зафиксировали правоохранительные органы ФРГ (!). Немцы и передали информацию воронежским силовикам. Те нагрянули с проверкой и задержали мужчину.

- На предварительном следствии обвиняемый вину в совершении инкриминируемого ему деяния не признавал, показания не давал, – рассказала Елена Андрикевич, и.о. руководителя Борисоглебского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России. - Вместе с тем, собрана исчерпывающая доказательственная база.Утверждено обвинительное заключение, уголовное дело направлено в суд.

Мужчине грозит от трех до десяти лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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