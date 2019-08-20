В Воронеже отключат воду на четырех улицах

СЕГОДНЯ 17:06 2019-08-20T17:06:05+03:00

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В «РВК-Воронеж» сообщили об отключении воды на четырех улицах Ленинского района в среду, 21 августа. Пересохнут краны на улице 121 Стрелковой дивизии, на нечетной стороне Ворошилова (дома №№ 13-45а), на Колесниченко (дома №№ 42-67) и на Карла Либкнехта (дома №№ 53-57). Воды не будет с 9.30 до 15.00.

Причина перекрытия - плановые работы по монтажу новой запорной арматуры на водопроводе в районе дома № 18 по улице 121 Стрелковой дивизии. Ее поставят для сокращения зоны будущих отключений в случае аварий.

- Старая задвижка на линии свою функцию исполняла с перебоями. Надо было прикладывать усилия для того, чтобы перекрывать воду для ликвидации утечек. Был реальный риск, что когда-нибудь она не сработает в принципе. И хотя диаметр этой линии небольшой – всего 200 миллиметров, но отключения воды могли быть масштабными, - рассказал начальник участка транспортировки воды «РВК-Воронеж» Дмитрий Харин.

В «РВК-Воронеж» советуют запастись водой и приносят извинения за неудобства.

ИСТОЧНИК KP.RU