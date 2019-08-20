2019-08-20T17:06:05+03:00
Общество

В Воронеже отключат воду на четырех улицах

Работники «Водоканала» будут монтировать запорную арматуру на водопроводе
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Воды не будет в течение 5,5 часов.Воды не будет в течение 5,5 часов.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

В «РВК-Воронеж» сообщили об отключении воды на четырех улицах Ленинского района в среду, 21 августа. Пересохнут краны на улице 121 Стрелковой дивизии, на нечетной стороне Ворошилова (дома №№ 13-45а), на Колесниченко (дома №№ 42-67) и на Карла Либкнехта (дома №№ 53-57). Воды не будет с 9.30 до 15.00.

Причина перекрытия - плановые работы по монтажу новой запорной арматуры на водопроводе в районе дома № 18 по улице 121 Стрелковой дивизии. Ее поставят для сокращения зоны будущих отключений в случае аварий.

- Старая задвижка на линии свою функцию исполняла с перебоями. Надо было прикладывать усилия для того, чтобы перекрывать воду для ликвидации утечек. Был реальный риск, что когда-нибудь она не сработает в принципе. И хотя диаметр этой линии небольшой – всего 200 миллиметров, но отключения воды могли быть масштабными, - рассказал начальник участка транспортировки воды «РВК-Воронеж» Дмитрий Харин.

В «РВК-Воронеж» советуют запастись водой и приносят извинения за неудобства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Воронежские борцы завоевали четыре бронзы Спартакиады учащихся России
На сельхозпредприятии в Воронежской области произошла авария: есть погибший
Воронежец выиграл Спартакиаду учащихся России по парусному спорту
Жителя Воронежской области будут судить за то, что он нарубил дрова и спалил их
Воронежский «Буран» занял второе место на «Кубке Дизеля»
Воронежский любитель детской порнографии заинтересовал немецкую полицию
Клиенты НФП ВТБ могут подать заявление на выплату пенсии онлайн
«Левобережные очистные сооружения» могут быть проданы «РВК-Воронеж»
ВТБ Лизинг передал Туле семь городских автобусов
Воронежский «Факел» расстался с тренером Александром Щеголевым
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по всем программам ипотечного кредитования
В воронежский «Буран» перешел вратарь, игравший в НХЛ
Воронежская область заняла 51-е место по доступности бензина
На 11 воронежских пляжах можно подхватить кишечную инфекцию
В Воронеже собрать ребенка в школу дешевле, чем в других мегаполисах страны
Проезд в воронежских маршрутках может подорожать через месяц
На 7 лет отправится в колонию житель Воронежской области за зарезанную жену
На воронежском Северном мосту снова можно разгоняться 60 км/ч
Воронежские колокола украсят главый храм Вооруженных сил страны
По Воронежу прошел Митрофано-Тихоновский крестный ход
В Воронеже женщина отдала мошеннику 1,7 миллиона рублей
На фестиваль "Русское лето" в Воронеж приедут группы 25/17 и "Калинов мост", Джанго и Бранимир
Бдительные воронежцы предотвратили угон в своем дворе
В Воронеже на 4 дня закроют движение у спорткомплекса "Энергия"
Александр Гусев:«Сборы резервистов должны стать более масштабными»
В Воронеже росгвардейцы задержали вора через две минуты после того, как он вскрыл дверь магазина
Воронежцы могут позвонить по вопросам школьной формы на бесплатную "горячую линию"