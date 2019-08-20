2019-08-20T15:53:53+03:00
Экономика

ВТБ Лизинг передал Туле семь городских автобусов

Общая сумма лизингового договора составила более 13 млн рублей.
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фото из открытых источников.фото из открытых источников.
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Благодаря лизинговой сделке город с населением более 500 тыс. человек сможет существенно увеличить транспортную доступность всех районов. В настоящее время также рассматривается возможность по дальнейшему обновлению автопарка, работающего на данных маршрутах. Всего на них курсирует до 140 автобусов.

«Развитие общественного транспорта - важный приоритет социально-экономической политики государства. Работа по этому направлению способствует разгрузке основных транспортных магистралей в населенных пунктах, делает городскую логистику более эффективной и повышает качество жизни горожан. Мы рады участвовать в таких социально значимых проектах. Согласно стратегии ВТБ, мы всегда учитываем потребности клиентов и стараемся предложить им для выполнения задач самую широкую продуктовую линейку и индивидуальный подход», - прокомментировал Евгений Татаринов, коммерческий директор ВТБ Лизинг.

По итогам семи месяцев 2019 года количество выданных ВТБ Лизинг автобусов увеличилось на 50,5% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Портфель ВТБ Лизинг по грузовому транспорту на 01.07.2019 г. составлял 15,9 млрд руб. Банк ВТБ (ПАО).

ИСТОЧНИК KP.RU

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