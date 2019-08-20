2019-08-20T15:45:41+03:00
Спорт

Воронежский «Факел» расстался с тренером Александром Щеголевым

Пока Сергей Оборин не определился, кто будет его новым помощником
Юрий КОЗЛОВ
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Александр Щеголев.Александр Щеголев.Фото: с сайта ФК "Факел"
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Александр Щеголев официально ушел с поста тренера «Факела». В клубе с момента последнего прихода Александр Евгеньевич отработал шесть лет. Таким образом, помощников у рулевого команды Сергея Оборина пока осталось двое: Максим Зуев (отвечает за физподготовку) и Руслан Аблаев (занимается с вратарями). О том, кто заполнит вакансию, образовавшуюся после ухода Щеголева, пока не сообщают.

Напомним, Александр Щеголев – представитель футбольной династии. Его отец, Евгений Алексеевич – рекордсмен по числу сыгранных матчей за «Факел» (474) еще в чемпионате СССР. Сам Александр большую часть игровой карьеры также провел в Воронеже. Однако выступал и в составе московского «Спартака» и даже стал чемпионом России 2000 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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