2019-08-20T18:22:22+03:00
Спорт

В воронежский «Буран» перешел вратарь, игравший в НХЛ

Андрей Макаров в последнее время выступал за «Автомобилист» (Екатеринбург)
Юрий КОЗЛОВ
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Андрей Макаров.Андрей Макаров.Фото: с сайта ХК «Буран»
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Хоккейный клуб «Автомобилист» передал «Бурану» права на вратаря Андрея Макарова в обмен на денежную компенсацию (размер ее не разглашают). Об этом сообщили в пресс-службе «ураганных». Макаров подписал двухлетний контракт.

Андрей Макаров родился 20 апреля 1993 года. Рост 188 сантиметров, вес 88 килограммов. Играл за команды «Лада» (Тольятти), «Куньлунь Ред Стар» (Пекин), «Нефтехимик» (Нижнекамск), «Автомобилист» (Екатеринбург), а также клубы Американской хоккейной лиги, Западной хоккейной лиги и Хоккейной лиги Восточного побережья. Провел несколько матчей в НХЛ – защищал ворота «Баффало Сейбрс».

Макаров – серебряный призер молодежного чемпионата мира 2012 года. На его счету также бронза молодежного чемпионата мира-2013. Новичок «Бурана» также является обладателем Хэп Эммс Мемориал Трофи - трофея лучшему вратарю Мемориального кубка-2013.

ИСТОЧНИК KP.RU

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