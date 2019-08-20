2019-08-20T15:11:16+03:00
Общество

Воронежская область заняла 51-е место по доступности бензина

Уступила, например, Липецкой и Белгородской областям
Виктор ПАВЛОВ
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Видимо, в Воронеже лучше ходить пешком.Видимо, в Воронеже лучше ходить пешком.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Одно дело - цена бензина. И совсем другое - то, сколько литров топлива может позволить себе житель того или иного региона. Специалисты РИА "Новости" разделили среднемесячный заработок за вычетом НДФЛ на местную цену бензина АИ-92. Получился рейтинг доступности топлива, и Воронежская область заняла в нем неутешительное 51-е место.

Жители нашего региона могут купить на чистую зарплату 650 литров топлива. По данным аналитиков, АИ-92 у нас подорожал с начала года на 1,4%.

Белгородцы заняли 48 место (674 литра), липчане - 45 (684). Все это, конечно, не сравнится с данными Москвы (2 место). Там на зарплату можно взять 1798 литров. А в Ямало-Ненецком автономном округе (1 место) получится купить 2080 литров! Аутсайдер - республика Дагестан. Там на зарплату купишь только 514 литров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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