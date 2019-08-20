2019-08-20T13:59:04+03:00
Общество

В Воронеже собрать ребенка в школу дешевле, чем в других мегаполисах страны

В среднем в нашем городе родители тратят в этом году меньше 7000 рублей
Ярослав ИВАНОВ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Оказывается, в Воронеже не так дорого собрать ребенка в школу. Об этом говорят сами горожане. По крайне мере, именно на опрос ссылается портал SuperJob. По его результатам, в среднем в Воронеже на сборы в школу родители в среднем тратили в этом году 6800 рублей.

Дешевле - только в Перми - 6500. Аналитики с 1 по 20 августа опросили по 500 жителей 15 городов-миллионников - Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Казани, Челябинска, Омска, Самары, Ростова-на-Дону, Уфы, Красноярска, Перми, Воронежа, Волгограда. На подготовку ребенка к школе больше всего потратили среднестатистические семьи из Красноярска и Новосибирска - в среднем по 9000 рублей. Московские родители оценили школьные расходы в 8700 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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