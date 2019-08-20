На воронежском Северном мосту снова можно разгоняться 60 км/ч

СЕГОДНЯ 13:23 2019-08-20T13:26:29+03:00

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На Северном мосту убирают знаки, ограничивающие скорость движения до 40 км/ч. Их установили во время масштабного ремонта сооружения, чтобы не допустить аварий. В течение некоторого времени после открытия движения их все-таки не снимали: шли работы, не требующие перекрытия дороги. После того, как они закончились, необходимость в знаках отпала. Теперь на Северном мосту снова можно ехать со скоростью 60 км/ч.

Напомним, движение по Северному мосту открыли 16 августа. До этого строители перекрывали сначала одну половину моста, потом вторую. Время от времени на мосту и рядом с ним наблюдались внушительные заторы. Но коллапса, подобного тому, который случился во время закрытия путепровода на 9 Января, удалось избежать.

ИСТОЧНИК KP.RU