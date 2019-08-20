2019-08-20T13:26:29+03:00
Общество

На воронежском Северном мосту снова можно разгоняться 60 км/ч

Убирают временные знаки, ограничивающие скорость
Станислав ШЕВЧЕНКО
Поделиться:
Закончился масштабный ремонт сооружения.Закончился масштабный ремонт сооружения.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
Изменить размер текста:

На Северном мосту убирают знаки, ограничивающие скорость движения до 40 км/ч. Их установили во время масштабного ремонта сооружения, чтобы не допустить аварий. В течение некоторого времени после открытия движения их все-таки не снимали: шли работы, не требующие перекрытия дороги. После того, как они закончились, необходимость в знаках отпала. Теперь на Северном мосту снова можно ехать со скоростью 60 км/ч.

Напомним, движение по Северному мосту открыли 16 августа. До этого строители перекрывали сначала одну половину моста, потом вторую. Время от времени на мосту и рядом с ним наблюдались внушительные заторы. Но коллапса, подобного тому, который случился во время закрытия путепровода на 9 Января, удалось избежать.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Воронежские борцы завоевали четыре бронзы Спартакиады учащихся России
На сельхозпредприятии в Воронежской области произошла авария: есть погибший
Воронежец выиграл Спартакиаду учащихся России по парусному спорту
Жителя Воронежской области будут судить за то, что он нарубил дрова и спалил их
Воронежский «Буран» занял второе место на «Кубке Дизеля»
Воронежский любитель детской порнографии заинтересовал немецкую полицию
Клиенты НФП ВТБ могут подать заявление на выплату пенсии онлайн
В Воронеже отключат воду на четырех улицах
«Левобережные очистные сооружения» могут быть проданы «РВК-Воронеж»
ВТБ Лизинг передал Туле семь городских автобусов
Воронежский «Факел» расстался с тренером Александром Щеголевым
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по всем программам ипотечного кредитования
В воронежский «Буран» перешел вратарь, игравший в НХЛ
Воронежская область заняла 51-е место по доступности бензина
На 11 воронежских пляжах можно подхватить кишечную инфекцию
В Воронеже собрать ребенка в школу дешевле, чем в других мегаполисах страны
Проезд в воронежских маршрутках может подорожать через месяц
На 7 лет отправится в колонию житель Воронежской области за зарезанную жену
Воронежские колокола украсят главый храм Вооруженных сил страны
По Воронежу прошел Митрофано-Тихоновский крестный ход
В Воронеже женщина отдала мошеннику 1,7 миллиона рублей
На фестиваль "Русское лето" в Воронеж приедут группы 25/17 и "Калинов мост", Джанго и Бранимир
Бдительные воронежцы предотвратили угон в своем дворе
В Воронеже на 4 дня закроют движение у спорткомплекса "Энергия"
Александр Гусев:«Сборы резервистов должны стать более масштабными»
В Воронеже росгвардейцы задержали вора через две минуты после того, как он вскрыл дверь магазина
Воронежцы могут позвонить по вопросам школьной формы на бесплатную "горячую линию"