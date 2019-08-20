Воронежские колокола украсят главый храм Вооруженных сил страны

СЕГОДНЯ 13:11 2019-08-20T13:13:01+03:00

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Из Воронежа отправили 18 колоколов в Главный храм Вооруженных Сил Российской Федерации, который возводят на добровольные пожертвования в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха ВС РФ «Патриот».

Общий вес ансамбля колоколов составляет более 22,3 тонн, а самый большой из них - Благовестник - весит 10 тонн. Темы оформления каждого из колоколов уникальны и основаны на орнаментах по теме Победы в Великой Отечественной войне, видов и родов войск, иконах покровителей русского воинства. Благовестник украсили барельефы с изображениями ключевых событий Великой Отечественной войны,.

- Офицеры общевойсковой армии ЗВО, командование Воронежского гарнизона, юнармейцы и военные священники вместе с рабочими проверили сверку колоколов и погрузили их на транспортные платформы, - сообщили в пресс-службе ЗВО.

Главный храм Вооруженных Сил Российской Федерации с воронежскими колоколами откроют в 2020 году. Он станет центром воинской славы и всенародной памяти о павших воинах в годы самой кровопролитной войны в истории человечества.

ИСТОЧНИК KP.RU