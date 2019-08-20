По Воронежу прошел Митрофано-Тихоновский крестный ход

СЕГОДНЯ 13:03 2019-08-20T13:05:50+03:00

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Сегодня, 20 августа, от Благовещенского собора отправился крестный ход "От Митрофана Воронежского - к Тихону Задонскому". В православном шествии принимают участие тысячи паломников со всей страны. Среди верующих - и мужчины, и женщины, и взрослые, и дети.

- Благодать, обретенная здесь, не заканчивается в день прибытия в Задонск. Как правило, большинство из крестоходцев далее живёт в новом ритме: осмысление свершившегося и подготовка к следующему духовному "марш-броску", общение с теми, с кем оказался рядом в этом пути, кто стал поистине близким человеком, «ближним» твоим, - говорят организаторы.

Крестный ход движется со скоростью 4-5 км/ч, большая часть пути проходит по асфальту. Каждые полтора часа движения проходит 20-минутный привал. Отправляться из Задонска верующие будут 26 августа: от Троицкого храма до Благовещенского собора пойдет специальный автобус.

Погода сегодня солнечная, многие запаслись зонтами.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Крестный ход. Воронеж, 2019."От Митрофана Воронежского - к Тихону Задонскому"

ИСТОЧНИК KP.RU