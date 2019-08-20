В Воронеже женщина отдала мошеннику 1,7 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 12:51 2019-08-20T12:51:33+03:00

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В понедельник, 19 августа, в отдел полиции № 1 обратилась 62-летняя жительница Железнодорожного района. Женщина рассказала, что ей позвонил незнакомец, представившийся сотрудником правоохранительных органов. И заявил о якобы полагающейся ей компенсации за купленные биологически активные добавки, признанные некачественными. Обещал запредельную сумму – 10 миллионов рублей. Но сначала нужно оплатить государственную пошлину, услуги адвоката за оформление необходимых документов и транспортные расходы за доставку наличных.

Женщина в течение месяца перечисляла деньги в ответ на все новые «возникающие расходы». В итоге аферист «выкачал» у нее 1,7 миллиона рублей, а потом перестал отвечать на звонки.

Всего 19 августа на территории Воронежской области зарегистрировали девять случаев мошенничества, семь из них делались по телефону или Интернету. Общий ущерб, причиненный жертвам аферистов, составил более двух миллионов рублей. Возбуждены уголовные дела по частям 2, 3 и 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Аферистов ищут.

Полицейские в очередной раз просят не сообщать данные ваших банковских карт незнакомцам, ничего им не перечислять и проверять любую поступающую от них информацию. В случае если вы все-таки стали жертвой мошенников, звоните 02 или 102 (с мобильного телефона).

ИСТОЧНИК KP.RU