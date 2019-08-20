Бдительные воронежцы предотвратили угон в своем дворе

СЕГОДНЯ 12:08 2019-08-20T12:08:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Бдительные воронежцы вызвали в свой двор на улице 9-го Января полицейских, когда увидели, как у припаркованных автомобилей подозрительно прогуливается неизвестный.

Приехавшие патрульные обнаружили в автомобиле «ВАЗ-2107» мужчину, который пытался запустить двигатель машины путем замыкания проводов. Его задержали. В полиции 18-летний парень признался, что решил покататься по городу, поэтому вскрыл замок одного из автомобилей, собираясь на нем уехать. За попытку угона ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU