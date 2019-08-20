2019-08-20T11:48:32+03:00
Общество

Александр Гусев:«Сборы резервистов должны стать более масштабными»

В Воронежской области подвели итоги мобилизационного учения с гражданами, пребывающими в запасе
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Воронежские резервисты не только хорошо маршируют, но и слаженно действуют в боюВоронежские резервисты не только хорошо маршируют, но и слаженно действуют в бою
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С 12 по 16 августа в Воронежской области проходили комплексные мобилизационные учения, которыми руководил командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлев. Начало учений объявил своим указом Президент РФ. Их особенностью в этот раз стала масштабность. На военные сборы призвали более 600 человек, отслуживших в разное время в рядах российской армии и сегодня числящихся в запасе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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