Александр Гусев:«Сборы резервистов должны стать более масштабными»

СЕГОДНЯ 11:48 2019-08-20T11:48:32+03:00

Воронежские резервисты не только хорошо маршируют, но и слаженно действуют в бою

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С 12 по 16 августа в Воронежской области проходили комплексные мобилизационные учения, которыми руководил командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлев. Начало учений объявил своим указом Президент РФ. Их особенностью в этот раз стала масштабность. На военные сборы призвали более 600 человек, отслуживших в разное время в рядах российской армии и сегодня числящихся в запасе.

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ИСТОЧНИК KP.RU