Александр Гусев:«Сборы резервистов должны стать более масштабными»
В Воронежской области подвели итоги мобилизационного учения с гражданами, пребывающими в запасе
Воронежские резервисты не только хорошо маршируют, но и слаженно действуют в бою
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С 12 по 16 августа в Воронежской области проходили комплексные мобилизационные учения, которыми руководил командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлев. Начало учений объявил своим указом Президент РФ. Их особенностью в этот раз стала масштабность. На военные сборы призвали более 600 человек, отслуживших в разное время в рядах российской армии и сегодня числящихся в запасе.
ИСТОЧНИК KP.RU