В Воронеже росгвардейцы задержали вора через две минуты после того, как он вскрыл дверь магазина

СЕГОДНЯ 11:38 2019-08-20T11:38:38+03:00

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В ночь с 19 на 20 августа на пульт централизованной охраны поступил сигнал с охраняемой торговой точки в Советском районе Воронежа.

Подъехавшие через две минуты сотрудники вневедомственной охраны обнаружили вскрытую входную дверь и мужчину, который хотел покинуть помещение. При этом нарушитель пытался оказать физическое сопротивление росгвардейцам.

Задержанный 43-летний безработный, ранее судимый за аналогичные преступления, признался, что планировал похитить продукцию.

ИСТОЧНИК KP.RU