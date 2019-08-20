В Воронеже росгвардейцы задержали вора через две минуты после того, как он вскрыл дверь магазина
Нарушитель пытался оказать сопротивление правоохранителям
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В ночь с 19 на 20 августа на пульт централизованной охраны поступил сигнал с охраняемой торговой точки в Советском районе Воронежа.
Подъехавшие через две минуты сотрудники вневедомственной охраны обнаружили вскрытую входную дверь и мужчину, который хотел покинуть помещение. При этом нарушитель пытался оказать физическое сопротивление росгвардейцам.
Задержанный 43-летний безработный, ранее судимый за аналогичные преступления, признался, что планировал похитить продукцию.
ИСТОЧНИК KP.RU