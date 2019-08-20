Воронежцы могут позвонить по вопросам школьной формы на бесплатную "горячую линию"

СЕГОДНЯ 11:17 2019-08-20T11:49:20+03:00

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С 19 августа по 2 сентября воронежцы могут получить консультации специалистов по вопросам качества и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, школьной формы, канцелярских товаров, детского питания, действующих нормативных гигиенических требований к этой категории товаров. Специально по этой теме в обозначенный период будет работать «горячая линия» в управлении Роспотребнадзора по Воронежской области.

Задать интересующие вопросы можно по бесплатному телефону 8 (800) 700-92-84 в рабочие дни с 10.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 12.45).

Жители региона могут позвонить по телефонам «горячих линий» территориальных отделов Роспотребнадзора:

- в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах - 8 (473) 462-08-29, 8 (473) 462-77-17, 8 (473) 612-26-65,

- в Борисоглебском, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районах - 8 (473) 546-38-22,

- в Калачеевском, Воробьевском, Петропавловском районах - 8 (473) 632-21-73,

- в Лискинском, Бобровском, Каменском, Каширском, Острогожском районах - 8 (473) 914-56-46,

- в Новоусманском, Верхнехавском, Панинском, Рамонском районах - 8 (473) 415-41-51,

- в Павловском, Богучарском, Верхнемамонском районах - 8 (473) 622-48-93,

- в Россошанском, Кантемировском, Ольховатском, Подгоренском районах - 8 (473) 962-72-12 и 8 (473) 962-76-16,

- в Семилукском, Нижнедевицком, Репьевском, Хохольском районах - 8 (473) 722-17-68.

ИСТОЧНИК KP.RU