2019-08-20T10:11:03+03:00
Происшествия

В Воронеже на улице 45-ой Стрелковой дивизии из-за аварии собралась огромная пробка

Столкнулись Лада и автомиксер
Елена ФЕДЯШЕВА
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Авария произошла напротив областной детской больницыАвария произошла напротив областной детской больницыФото: Елена ФЕДЯШЕВА
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Утром во вторник, 20 августа, на улице 45-ой Стрелковой дивизии напротив детской областной больницы столкнулись автомиксер и «Лада -XRAY» - бетономешалка отломила кроссоверу правое зеркало. Пострадавших в аварии нет, если не считать горожан, которые из-за этой аварии попали в пробку. Грузовик перегородил две полосы, объезжать его приходится, пересекая двойную сплошную линию.

Уже к 9.30 на улице образовался затор, который протянулся аж до перекрестка с улицей Карпинского. Сколько еще участники ДТП будут ждать инспекторов ГИБДД – не известно. Если есть возможность, ищите пути объезда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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