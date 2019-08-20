2019-08-20T08:19:24+03:00
Общество

В воронежские Костенки нагрянут ученые Российской академии наук

В музее пройдет научная конференция
Ярослав ИВАНОВ
Поделиться:
..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Изменить размер текста:

21 и 22 августа в археологическом музее-заповеднике «Костенки» пройдёт научно-практическая конференция «Древнейший палеолит Костенок: хронология, стратиграфия, культурное разнообразие». Она будет посвящена 140-летию археологических исследований в костенковско-борщевском районе, древнейшему этапу освоения Костенок и в целом территории Русской равнины в эпоху верхнего палеолита. Именно в этих местах археологами обнаружены одни из древнейших следов человеческой культуры того времени.

В работе конференции кроме сотрудников музея-заповедника примут участие ученые из Института истории материальной культуры Российской академии наук, которые традиционно работают летом на костенковских памятниках, а также исследователи из других российских научных центров. Первый день работы конференции пройдет в музее, а на следующий день участники форума осмотрят раскопы сразу нескольких костенковских стоянок.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24