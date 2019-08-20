В воронежские Костенки нагрянут ученые Российской академии наук

СЕГОДНЯ 08:19 2019-08-20T08:19:24+03:00

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21 и 22 августа в археологическом музее-заповеднике «Костенки» пройдёт научно-практическая конференция «Древнейший палеолит Костенок: хронология, стратиграфия, культурное разнообразие». Она будет посвящена 140-летию археологических исследований в костенковско-борщевском районе, древнейшему этапу освоения Костенок и в целом территории Русской равнины в эпоху верхнего палеолита. Именно в этих местах археологами обнаружены одни из древнейших следов человеческой культуры того времени.

В работе конференции кроме сотрудников музея-заповедника примут участие ученые из Института истории материальной культуры Российской академии наук, которые традиционно работают летом на костенковских памятниках, а также исследователи из других российских научных центров. Первый день работы конференции пройдет в музее, а на следующий день участники форума осмотрят раскопы сразу нескольких костенковских стоянок.

ИСТОЧНИК KP.RU