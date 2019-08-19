2019-08-19T20:03:14+03:00
Общество

В Воронежской области гаишники не дали сгнить 19 тоннам груш

Они помогли водителю из Кабардино-Балкарии нашли тягач, который довез фуру до Москвы [фото]
Юрий КОЗЛОВ
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Без помощи инспекторов ГИБДД водитель мог "запороть" рейс.Без помощи инспекторов ГИБДД водитель мог "запороть" рейс.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.
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В воскресенье, 18 августа, инспекторы ГИБДД Игорь Перегудов и Алексей Бугакин во время патрулирования дороги ВоронежЛуганск обратили внимание на рефрижератор «Скания» с полуприцепом, остановившийся на длинном подъеме. Они подошли к водителю. Мужчина, житель Кабардино-Балкарии, рассказал, что везет из Нальчика в Москву по спецзаказу 19 тонн груш. Он сильно переживал, что фрукты могут испортиться.

Гаишники нашли тягач, который дотащил фуру до конца подъема. Потом «Скания» за поворотом на Журавку съехала на обочину, где простояла шесть часов. Сотрудники ДПС тем временем сумели найти еще один тягач, водитель которого согласился доставить полуприцеп с фруктами в столицу. И уже в понедельник, 19 января, груши были доставлены по назначению на «МАНе».

Водитель «Скании» сердечно поблагодарил своего коллегу из «МАНа» и полицейских.

"Скания" шесть часов простояла на обочине, ожидая тягача. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

"Скания" шесть часов простояла на обочине, ожидая тягача.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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