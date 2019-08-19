2019-08-19T19:17:54+03:00
Общество

Под Воронежем «разорвут» сводившую с ума водителей длинную сплошную

Появится шесть зон около километра длиной, где можно будет сделать обгон и развернуться
Яков СТРОГОВ
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Сплошную линию разобьют на шесть зон, где можно будет обогнать и перестроиться.Сплошную линию разобьют на шесть зон, где можно будет обогнать и перестроиться.Фото: с портала правительства Воронежской области.
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Хорошая новость для водителей - длинную сплошную, тянущуюся с 16 по 45 километр дороги из Воронежа в Нововоронеж, все-таки сделают прерывистой. Об этом рассказал инспектировавший качество ремонта трассы на подъезде к городу атомщиков руководитель регионального департамента дорожной деятельности Максим Оськин.

Чиновник рассказал, что в ближайшее время сплошная линия шириной в метр и протяженностью почти 30 км на старом подъезде к Нововоронежу разделят шесть разрывов длиной по 1 -1,5 км.

- Там можно будет совершить обгон и перестроиться, - сообщил Максим Оськин. – Такая длинная «сплошная» была вынужденной мерой. За девять лет на этом участке погибли более сотни человек, еще 300 пострадали. С тех пор, как нанесли разметку - ни одного трагического случая. В этом эксперимент себя оправдал.

Однако водители просто, образно говоря, воют от тоски в соцсетях. Они жалуются на своих неспешных коллег, которых на протяжении почти 30 километров никак не объедешь. Теперь им пошли навстречу.

- Посмотрим на динамику, насколько сохранится дисциплинированность водителей, - сказал Максим Оськин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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