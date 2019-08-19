К 1 сентября в Воронежской области откроют восемь новых школ

СЕГОДНЯ 17:58 2019-08-19T18:05:41+03:00

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К началу учебного года в регионе введут в эксплуатацию восемь новых школ и две пристройки. В самом Воронеже современные образовательные заведения появятся в активно застраиваемых кварталах города: «Олимпийском», Боровом, «Озерках» и на Артамонова.

- В этих микрорайонах проживает много молодых семей с маленькими детьми, поэтому вопрос дефицита мест в школах сейчас активно решается. К примеру, в «Олимпийском» приняли уже столько заявлений, что открывать придется девять первых классов, возьмем всех, - рассказала руководитель управления образования и молодежной политики Воронежа Любовь Кулакова.

В Боровом ко Дню знаний откроется учебное заведение на 988 мест. Также расширят школы в Тенистом и Подгорном, к ним пристроят корпуса. По предварительной информации мэрии Воронежа, количество первоклассников в этом году составит порядка 12 тысяч.

По словам Любови Кулаковой, сейчас среди педагогического состава востребованы учителя начальных классов, математики, русского языка и литературы. К слову, в текущем году на базе ВГПУ появятся новые центры профессионального мастерства для педагогов, т.к. регион вошел в число 15 субъектов для участия в проекте «Учитель будущего».

К 2020 году в рамках национального проекта «Образование», откроется школа в Ямном на 1110 мест. На 2021-22 годы у областного правительства также имеются планы по возведению учебных заведений:

- Сейчас заканчивается конкурсный отбор по нашим заявленным объектам, рассчитываем, что мы его пройдет. Там указана школа на 2880 мест в Воронеже. И у нас уже ведется предпроектная подготовка, надеемся ,что получим федеральное финансирование и такой объект появится в ближайшем будущем, - добавил руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Олег Мосолов.

ИСТОЧНИК KP.RU