2019-08-19T18:05:41+03:00
Общество

К 1 сентября в Воронежской области откроют восемь новых школ

Еще к двух образовательным учреждениям сделают пристройки
Надежда ЭСТРИНА
Поделиться:
Новые учебные заведения будут отвечать современным стандартам.Новые учебные заведения будут отвечать современным стандартам.Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА
Изменить размер текста:

К началу учебного года в регионе введут в эксплуатацию восемь новых школ и две пристройки. В самом Воронеже современные образовательные заведения появятся в активно застраиваемых кварталах города: «Олимпийском», Боровом, «Озерках» и на Артамонова.

- В этих микрорайонах проживает много молодых семей с маленькими детьми, поэтому вопрос дефицита мест в школах сейчас активно решается. К примеру, в «Олимпийском» приняли уже столько заявлений, что открывать придется девять первых классов, возьмем всех, - рассказала руководитель управления образования и молодежной политики Воронежа Любовь Кулакова.

В Боровом ко Дню знаний откроется учебное заведение на 988 мест. Также расширят школы в Тенистом и Подгорном, к ним пристроят корпуса. По предварительной информации мэрии Воронежа, количество первоклассников в этом году составит порядка 12 тысяч.

По словам Любови Кулаковой, сейчас среди педагогического состава востребованы учителя начальных классов, математики, русского языка и литературы. К слову, в текущем году на базе ВГПУ появятся новые центры профессионального мастерства для педагогов, т.к. регион вошел в число 15 субъектов для участия в проекте «Учитель будущего».

К 2020 году в рамках национального проекта «Образование», откроется школа в Ямном на 1110 мест. На 2021-22 годы у областного правительства также имеются планы по возведению учебных заведений:

- Сейчас заканчивается конкурсный отбор по нашим заявленным объектам, рассчитываем, что мы его пройдет. Там указана школа на 2880 мест в Воронеже. И у нас уже ведется предпроектная подготовка, надеемся ,что получим федеральное финансирование и такой объект появится в ближайшем будущем, - добавил руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Олег Мосолов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже автоледи сбила байкера
До октября в воронежских лесах ликвидируют 53 свалки мусора
В Воронеже от отравления грибами умер еще один человек
В Воронежской области проверяют пожарную безопасность школ
Активисты «Гринпис» приглашают убрать от мусора часть берега Воронежского водохранилища
В Воронеже на пожаре в многоэтажке отравились дымом отец и 6-летний сын
Драка в ночном клубе Воронежа: один парень проломил другому череп битой
Воронежцы выбрали самых милых питомцев
Директор воронежского механического завода возглавил еще и КБХА
В Воронеже объединят ЗАГСы Левобережного и Железнодорожного районов
Воронежский предприниматель решил ограбить ломбард, чтобы рассчитаться с кредиторами
В Воронежской области будут судить женщину, убившую мужа
Воронежцев напугала пожарная машина у поликлиники
Воронежцам споет Семен Слепаков
В Воронеже отца «умных светофоров» подозревают в крупной взятке
Под Воронежем пропала женщина, не дождавшаяся скорой
50 молодых учителей Воронежской области получат гранты по итогам конкурса
Банк УРАЛСИБ представил решение для банков-партнеров по подключению к Системе быстрых платежей
В Воронежской области велосипедистка погибла под колесами иномарки
Блогер из Воронежа отправилась в сказочный лес
В Воронежской области водитель, у которого остановилось сердце, устроил смертельное ДТП
В перевернувшейся после ДТП «Гранте» в Воронеже пострадал двухлетний мальчик
В Воронеже в ДТП пострадала шестилетняя пассажирка маршрутки
Воронежцы жалуются на зловоние, которое исходит от водохранилища
Воронежцам на 5 дней раньше официального старта в прокате покажут продолжение мультика "Щенячий патруль"
В Воронеже стартует акция "Добрый букет-2019"
На месте Воронежской атомной станции могут разместить производство ветряных мельниц
Рядом с воронежским кварталом выросла свалка из строительного мусора и надгробных плит