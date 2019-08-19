2019-08-19T17:26:14+03:00
Общество

В Воронежской области проверяют пожарную безопасность школ

Профилактическая операция приурочена к началу учебного года
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото с сайта ГУ МЧС по Воронежской областифото с сайта ГУ МЧС по Воронежской области
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Положительное заключение пожарных о безопасности школы – обязательный пункт приемки учебных заведений к новому учебному году. В эти дни обследование школ пожарными уже практически завершилось – приняты 726 заведений из 730.

Как отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области, принципиальных претензий к школам в процессе приемки не возникает: все вопросы решаются на месте. В первую очередь инспекторы обращают внимание на подъезды и подходы к гидрантам, на исправное состояние последних, а также на оснащение зданий первичными средствами пожаротушения. Проводят инструктаж с персоналом учебных заведений.

- Если в ходе проверки обнаруживаются недостатки, образовательные учреждения будет обязаны устранить их, после чего спасатели проведут повторную проверку, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС по области.

Еще один инструктаж проведут в рамках «Уроков безопасности», которые пройдут в школах в первый день учебного года. А в первой декаде сентября во всех образовательных учреждениях будут проведены практические отработки планов эвакуации детей и преподавательского состава.

ИСТОЧНИК KP.RU

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