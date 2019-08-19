2019-08-19T17:05:15+03:00
Происшествия

В Воронеже на пожаре в многоэтажке отравились дымом отец и 6-летний сын

ЧП случилось поздним вечером 18 августа
Юрий КОЗЛОВ
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Пожар удалось потушить через 13 минут после сообщения о нем.Пожар удалось потушить через 13 минут после сообщения о нем.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В воскресенье, 18 августа, около 23.00 в Левобережном районе в доме № 73 на улице Ростовской случился пожар. Вспыхнул электрический щит.

- На место ЧП выезжали на трех пожарных машинах 12 человек. Пожар удалось потушить в 23.13. Отравились продуктами горения мужчина 1989 года рождения и его сын, мальчик 2013 г.р. Обоих отвезли в воронежскую областную клиническую больницу № 1, - рассказали в региональном ГУ МЧС.

Напомним, схожий пожар случился 19 августа между 10 и 11 часами утра в кабинете рентгена воронежской поликлинике № 4. Там произошло короткое замыкание в электрощите с последующим небольшим задымлением. Во время этого ЧП никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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