Драка в ночном клубе Воронежа: один парень проломил другому череп битой

СЕГОДНЯ 16:26 2019-08-19T16:52:23+03:00

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В понедельник, 19 августа, около четырех утра в одном из ночных клубов Ленинского района Воронежа поссорились два молодых человека. Даже не выходя на улицу, они начали драться. У 19-летнего парня с собой оказалась бита. Он ударил этой тяжеленной штуковиной 22-летнего оппонента по голове. Да так, что сломал ему основание черепа. Врачи определили у парня еще и ушиб головного мозга.

19-летнего участника драки полицейские задержали в его квартире – парня вычислили после просмотра камер видеонаблюдения. Его отправили в следственный изолятор.

- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» (до десяти лет лишения свободы), - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU