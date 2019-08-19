2019-08-19T16:21:06+03:00
Общество

Воронежцы выбрали самых милых питомцев

Голосующие определились и с собакой, и с кошкой
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Фото участников, которые стали победителями.Фото участников, которые стали победителями.
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Та-дам! Закончился один из главных конкурсов лета - битва питомцев. На протяжении долгого месяца наши участники боролись за право называться самым милым домашним животным Воронежа по версии "КП", а также за призы от наших спонсоров.

Компания «Фенко» приготовила двум победителям сертификаты по 1000 рублей в кафе "Дворик".

Два победителя получат сертификаты в кафе.

Два победителя получат сертификаты в кафе.

От Сети зоомагазинов «Мистер Кот» победители получат продукцию ALL DOGS & CATS:

- для кошки, набравшей максимальное число голосов, корм ALL CATS 13 кг;

- для лидера рейтинга голосования среди собак ALL DOOGS 20 кг.

Сеть зоомагазинов «Мистер Кот» приготовила приятные для питомцев подарки.

Сеть зоомагазинов «Мистер Кот» приготовила приятные для питомцев подарки.

Абсолютный победитель конкурса - собака Кора - набрала почти на сто голосов больше, чем обладатель "серебра". За нее поступило 1085 "лайков". С минимальным отрывом от соперника второе место заняла кошка Джесси - 990 нажатий кнопки "нравится". Поздравляем хозяев-победителей и приглашаем на награждение! Свяжемся по телефонам, которые вы указывали при регистрации участников.

Остальных участников, набравших более 10 "лайков", тоже приглашаем к нам. Они получат поощрительный приз - одна из красочных книг серии "Великие художники". Звоните по телефону 2727927 и приходите в редакцию (Московский проспект, 26).

ИСТОЧНИК KP.RU

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