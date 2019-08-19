Воронежцы выбрали самых милых питомцев

СЕГОДНЯ 16:00 2019-08-19T16:21:06+03:00

Голосующие определились и с собакой, и с кошкой

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Та-дам! Закончился один из главных конкурсов лета - битва питомцев. На протяжении долгого месяца наши участники боролись за право называться самым милым домашним животным Воронежа по версии "КП", а также за призы от наших спонсоров.

Компания «Фенко» приготовила двум победителям сертификаты по 1000 рублей в кафе "Дворик".

Два победителя получат сертификаты в кафе.

От Сети зоомагазинов «Мистер Кот» победители получат продукцию ALL DOGS & CATS:

- для кошки, набравшей максимальное число голосов, корм ALL CATS 13 кг;

- для лидера рейтинга голосования среди собак ALL DOOGS 20 кг.

Сеть зоомагазинов «Мистер Кот» приготовила приятные для питомцев подарки.

Абсолютный победитель конкурса - собака Кора - набрала почти на сто голосов больше, чем обладатель "серебра". За нее поступило 1085 "лайков". С минимальным отрывом от соперника второе место заняла кошка Джесси - 990 нажатий кнопки "нравится". Поздравляем хозяев-победителей и приглашаем на награждение! Свяжемся по телефонам, которые вы указывали при регистрации участников.

Остальных участников, набравших более 10 "лайков", тоже приглашаем к нам. Они получат поощрительный приз - одна из красочных книг серии "Великие художники". Звоните по телефону 2727927 и приходите в редакцию (Московский проспект, 26).

ИСТОЧНИК KP.RU