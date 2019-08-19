2019-08-19T15:54:42+03:00
Общество

Директор воронежского механического завода возглавил еще и КБХА

Ранее на федеральном уровне приняли решение об объединении двух предприятий
Юрий КОЗЛОВ
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Сергей Ковалев.Сергей Ковалев.Фото: с сайта ВМЗ.
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Директор Воронежского механического завода (ВМЗ) Сергей Ковалев стал руководителем еще и АО ««Конструкторское бюро химавтоматики» (КБХА), входящего в «НПО Энергомаш им. В.П. Глушко». При этом Сергей Викторович сохранил за собой и прежний пост. Приказ о назначении подписал генеральный директор «НПО Энергомаш» Игорь Арбузов. Сергея Ковалева уже представили в качестве директора коллективу КБХА.

Бывший исполнительный директор АО КБХА Игорь Белоусов продолжит работу в конструкторском бюро. Он перейдет на должность первого заместителя исполнительного директора.

Сергея Ковалева (крайний слева) уже представили коллективу КБХА. Фото: с сайта ВМЗ.

Сергея Ковалева (крайний слева) уже представили коллективу КБХА.Фото: с сайта ВМЗ.

Карьерный рост Ковалева впечатляет. Директором механического завода он стал совсем недавно - с 10 мая 2018 года, заменив на этом посту Игоря Мочалина, который ушел в отставку по собственному желанию. И вот новое назначение.

Ранее предприятия, и так трудившиеся в тандеме, на заседании Наблюдательного совета Госкорпорации «Роскосмос» решили окончательно объединить. Чем и будет заниматься новый руководитель.

- Перед Сергеем Ковалевым поставлена задача создания единой научно-производственной площадки ракетного двигателестроения в Воронеже, - сообщил Игорь Арбузов

Справка «КП»

Сергей Ковалев родился в 1975 году в Воронеже. Закончил Воронежский государственный университет по специальности менеджер-экономист. Кандидат технических наук. На ВМЗ начал работать сразу после окончания вуза в 1997 году, прошел путь от экономиста по планированию до директора по экономике и финансам, в 2018 году возглавил предприятие. По итогам года Воронежский механический завод стал «Лучшим промышленным предприятием Воронежской области».

Сергей Ковалев награжден знаком Федерального космического агентства «За обеспечение космических стартов», медалью Министерства обороны РФ «За трудовую доблесть».

ИСТОЧНИК KP.RU

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