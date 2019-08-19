2019-08-19T15:42:07+03:00
Общество

В Воронеже объединят ЗАГСы Левобережного и Железнодорожного районов

А на правом берегу останется только одно место для регистрации браков
Надежда ЭСТРИНА
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Скоро из Советского и Коминтерновского ЗАГСов больше не будут выходить молодожены.Скоро из Советского и Коминтерновского ЗАГСов больше не будут выходить молодожены.Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА
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Эксперимент по объединению ЗАГСов провели в Воронеже в 2017 году. Тогда отделение Ленинского района слилось с Дворцом бракосочетания. В нем стали регистрировать только браки, а в здании на Куцыгина - остальные акты гражданского состояния. По словам руководителя управления ЗАГС Воронежской области Марины Севергиной, такая мера позволила сократить время оказания госуслуг, ежедневно оформлять браки и оптимизировать количество сотрудников.

А 19 августа на планерке в правительстве Воронежской области предложили разгрузить и отделения ЗАГС других районов города. Так, в планах оформлять браки на правом берегу только в Центральном районе - во Дворце бракосочетания. Однако для реализации такого решения, нужно открыть еще один зал.

Как рассказала Марина Севергина, точно известно, что объединятся ЗАГСы на левом берегу города. В Левобережном районе отделение находится на первом этаже многоэтажки. Это вызывает ряд проблем у жильцов: кортежи не дают проехать, и вечный шум мало кого радует. Поэтому в 2020 году планируется слияние Железнодорожного и Левобережного ЗАГСов. В здании № 154 по Ленинскому проспекту расположиться офис для предоставления всех видов услуг, а в доме № 4 на улице 25 января (помещение на набережной) откроются залы для торжественных церемоний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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