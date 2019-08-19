2019-08-19T14:17:40+03:00
Происшествия

В Воронежской области будут судить женщину, убившую мужа

Трагедией закончилась семейная «разборка» в Эртиле [фото]
Юрий КОЗЛОВ
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Дом, где произошло убийство.Дом, где произошло убийство.Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.
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Сотрудники Следственного комитета передали в суд уголовное дело 38-летней жительницы Городищенского района Волгоградской области. Ее обвиняют по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».

По данным следствия, 8 июня в Эртиле в частном доме в переулке Буденного муж с женой изрядно выпили и поссорились. Женщина схватила нож и ударила 34-летнего супруга в левую сторону груди. Ранение оказалось смертельным.

"Разборка", закончившаяся смертью мужчины, случилась на этой кухне. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

"Разборка", закончившаяся смертью мужчины, случилась на этой кухне.Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

- Наши сотрудники собрали достаточно доказательств вины женщины. Это показания свидетелей, в том числе очевидца преступления, заключения проведенных судебных экспертиз, - сообщил руководитель Аннинского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Роман Филатов. – Женщине грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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