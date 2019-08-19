Воронежцам споет Семен Слепаков

СЕГОДНЯ 13:30 2019-08-19T13:38:35+03:00

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13 сентября в Воронеже выступит один из самых «юмористических» бардов страны - Семен Слепаков. Он скромно называет себя звездой третьего эшелона, а между тем ему давно уже можно претендовать на звание «серого кардинала» российского юмора: он - продюсер и сценарист проектов Наша Russia и Comedy Club, входит в авторскую группу спецпроектов на Первом канале. А его песни на злобу дня снискали особую любовь публики и стали по-настоящему народными хитами.

Семен уверен: человек смеется над тем, что на самом деле его пугает. Но сам он не боится шутить о том, что люди обсуждают шепотом у себя на кухне. Вспомните, например, сериал «Домашний арест», в котором Семен выступил и сценаристом, и продюсером.

На концерте в Воронеже 13 сентября Семен с его фирменным невозмутимым выражением лица будет рассуждать о чиновниках, нефти, женщинах в «Лексусе», пятнице и соседях. В программе - «легкое самобичевание, сменяющееся приступами патриотизма, зажигательные песни в незажигательном исполнении и душевные разговоры обо всем.

Концерт пройдет в Event-Hall, начало в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU