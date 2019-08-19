2019-08-19T12:44:19+03:00
Происшествия

Под Воронежем пропала женщина, не дождавшаяся скорой

Она почувствовала себя плохо по дороге с работы
Юрий КОЗЛОВ
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Людмилы Дувановой нет дома уже почти шесть суток.Людмилы Дувановой нет дома уже почти шесть суток.Фото: поисково-спасательный отряд "Черноземье", ВКонтакте.
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В Семилуках ищут 43-летнюю Людмилу Дуванову. Женщина ушла с работы во вторник, 13 августа. Около 14.00 ее видели в магазине «Семь дней». Потом на улице ей стало плохо. Это заметили прохожие, они вызвали скорую. Однако женщина не стала дожидаться приезда «неотложки» и куда-то ушла. Домой она не вернулась.

Приметы Людмилы Дувановой: рост 170 сантиметров, телосложение среднее. Была одета в джинсы, майку, обута в тканевые тапки – всё черного цвета. Женщина вышла из магазина с розовой сумкой.

Всех, кто что-либо знает о том, где сейчас Людмила Дуванова, просят позвонить по телефонам 8-960-131-97-08 (волонтеры поисково-спасательного отряда «Черноземье»), 02 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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