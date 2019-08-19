2019-08-19T12:06:01+03:00
Общество

50 молодых учителей Воронежской области получат гранты по итогам конкурса

В испытаниях участвуют педагоги, готовые отправиться на работу в село
Елена ФЕДЯШЕВА
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В эти дни на базе Института развития образования Воронежской области проходят испытания с молодыми учителями на получение миллионного двухлетнего гранта от департамента образования и науки. Победителями станут 50 педагогов.

-Грант будет направлен, в том числе, и на личностное развитие педагогов, - отметили в пресс-службе правительства региона. - Работа в команде единомышленников, готовых менять систему российского образования станет отличным стартом для начала педагогической карьеры. Учителя получат сопровождение своей деятельности в сельской школе по индивидуальному маршруту профессионального развития.

Обязательным условием участия в конкурсе была готовность кандидатов сменить место жительства и трудоустроиться в школе сельской местности и малых городов Воронежской области, где имеются подходящие вакансии. Претендовать на грантовую поддержку могли педагогические работники, стаж работы которых в общеобразовательной организации составляет не более семи полных лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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