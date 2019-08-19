В Воронежской области велосипедистка погибла под колесами иномарки

СЕГОДНЯ 11:30 2019-08-19T11:30:44+03:00

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Ранним утром в понедельник, 19 августа, на автодороге «Курск-Борисоглебск-Таловая-Бутурлиновка» в Таловском районе погибла 65-летняя велосипедистка. Пенсионерка попала под колеса автомобиля «Митсубиши-Лансер», за рулем которого находился 23-летний водитель. Женщина ехала в попутном направлении. Полученные в результате ДТП травмы оказались настолько серьезными, что велосипедистка не дожила до приезда врачей.

Сотрудники полиции проводят проверку, в результате которой установят степень вины водителя автомобиля и другие обстоятельства трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU