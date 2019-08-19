Воронежцам на 5 дней раньше официального старта в прокате покажут продолжение мультика "Щенячий патруль"

СЕГОДНЯ 08:01 2019-08-19T08:01:58+03:00

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24 августа в воронежском кинотеатре «Синема парк» состоится премьерный показ мультфильма «Щенячий патруль. Суперпатруль 2».

Что бы ни случилось в Бухте приключений, Щенячий патруль поможет! В жаркий день жителей города спасет пожарный Суперпатруль, потерянные мобильные телефоны отыщет полицейский Суперпатруль, Скай возглавит воздушный Суперпатруль, чтобы выручить незадачливых скалолазов, а Крепыш и его строительный Суперпатруль позаботятся о посадочной платформе для капитана Горди! Отважным щенкам все-все по зубам.

Перед показом в фойе кинотеатра детвору ждет праздник: ребята смогут встретиться с любимыми героями мультфильма, принять участие в увлекательных мастер-классах и конкурсах. Начало праздника в 12.00, начало показа в 13.00.

Билеты можно купить на kinoteatr.ru, а можно выиграть в «Комсомолке» - подробности в соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU