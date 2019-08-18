На месте Воронежской атомной станции могут разместить производство ветряных мельниц

СЕГОДНЯ 20:39 2019-08-18T20:39:04+03:00

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К 2022 году Воронежскую атомную станцию теплоснабжения снесут. Территорию, на которой она находится, под застройку просто так не отдать - это земли промышленного назначения, которые, к тому же, находятся в федеральной собственности.

После того, как стены ВАСТ сравняют с землей, а оставшиеся металл и щебень продадут, останется фундаментная плита - огромная площадка, созданная для того, чтобы в случае непредвиденной ситуации никакие отходы атомной станции не попали в грунтовые воды. На такой крепкой основе можно строить и склады, и производства.

Что за предприятия могут здесь разместиться? Информацией поделился директор филиала ВАСТ Анатолий Сачков. По его словам, пока есть две заинтересованные организации. Эти фирмы уже покупали некоторые объекты на территории законсервированной станции.

- Одна из них занимается ветроэнергетическими установками, а вторая - производством различных емкостей, в частности, баков, - сообщил Анатолий Сачков. - Продажа позволит частично компенсировать вложенные средства.

ИСТОЧНИК KP.RU