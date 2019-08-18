2019-08-18T18:47:16+03:00
Общество

Ушла из жизни мама воронежского гаишника-героя

Иван Юрьев ценой своей жизни спас велосипедистов от гибели на дороге
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Скончалась Мария Ивановна Юрьева, мама Ивана Юрьева - сотрудника ДПС, который в 1979 году ценой своей жизни спас группу велосипедистов. Его именем назван пост ГИБДД, расположенный на выезде из Воронежа в сторону Курска.

- Более сорока лет после потери сына единственной семьей для этой женщины была Госавтоинспекция. Коллектив УГИБДД Воронежской области глубоко скорбит об утрате, - сообщают в ведомстве.

Иван Юрьев, служил в эскортном взводе отдельного дивизиона ДПС. 27 мая 1979 года в Воронеже проводилась масштабная велогонка, в которой участвовали школьники со всего Советского Союза. Иван Юрьев сопровождал велосипедистов на мотоцикле. На трассе "Воронеж-Москва" навстречу спортсменам выскочил "Запорожец". Иван Юрьев направил свой мотоцикл навстречу машине, чтобы защитить школьников. Сотрудник ДПС получил травмы, из-за которых скончался через три дня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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