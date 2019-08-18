Житель Воронежской области подал в суд на детсад из-за травмы дочери

СЕГОДНЯ 17:17 2019-08-18T17:17:41+03:00

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Эта история началась в далеком уже 2014 году в Борисоглебске. Воспитательница детского сада собирала подопечных для прогулки. Одна из девочек держала в руке стеклянную банку. Сотрудница детсада этого не заметила. Когда дети пошли ко входу, то один из мальчиков толкнул девочку. Та упала на порог, разбила банку и поранила кисть

И вот в 2019 году отец девочки подал иск в суд о взыскании с муниципального учреждения компенсации морального вреда. Сумму в Борисоглебском районном суде не сообщают.

Ранее в Воронеже обсуждали подобное дело. Мама воспитанницы подала в суд из-за травмы дочери. В итоге суд встал на сторону мамы.

ИСТОЧНИК KP.RU