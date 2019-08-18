Житель Воронежской области подал в суд на детсад из-за травмы дочери
Эта история началась в далеком уже 2014 году в Борисоглебске. Воспитательница детского сада собирала подопечных для прогулки. Одна из девочек держала в руке стеклянную банку. Сотрудница детсада этого не заметила. Когда дети пошли ко входу, то один из мальчиков толкнул девочку. Та упала на порог, разбила банку и поранила кисть
И вот в 2019 году отец девочки подал иск в суд о взыскании с муниципального учреждения компенсации морального вреда. Сумму в Борисоглебском районном суде не сообщают.
Ранее в Воронеже обсуждали подобное дело. Мама воспитанницы подала в суд из-за травмы дочери. В итоге суд встал на сторону мамы.
ИСТОЧНИК KP.RU