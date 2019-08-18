Житель Воронежской области забыл телефон на скамейке и понял, зачем нужен пароль

СЕГОДНЯ 15:18 2019-08-18T15:18:00+03:00

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Эта история развернулась вокруг смартфона Xiaomi Redmi GO - простенького аппарата, у которого нет ни разблокировки по лицу, ни датчика отпечатка пальца. Уж если пользоваться им с сим-картой, привязанной к банковскому счету, стоит хотя бы пароль поставить. Но владелец телефона, житель города Семилуки, понял это слишком поздно.

Все началось, когда он забыл смартфон на скамейке. Гуляющий по двору в состоянии подпития мужчина заметил чужой аппарат и тут же его схватил. Звонить хозяину и в мыслях не было. Вместо этого он полистал сообщения, понял, что аппарат привязан к "мобильному банку", и с помощью специальной команды перебросил на счет своей жены почти 3000 рублей.

Надо сказать, поступил он недальновидно - такие переводы легко отследить. В итоге воришку задержали. Как сообщили в Семилукском районном суде, ему назначили полтора года заключения условно.

ИСТОЧНИК KP.RU