2019-08-18T15:00:20+03:00
Происшествия

Пин-код чужой карты привел воронежца на скамью подсудимых

Мужчина снял со счета 71-летнего пенсионера 15 тысяч рублей
Виктор ПАВЛОВ
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Выяснилось, что пенсионер сам доверил карту знакомому.Выяснилось, что пенсионер сам доверил карту знакомому.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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"Недостаточно средств!" - выдала касса в ответ на попытку оплатить покупки. 71-летний владелец карты был озадачен. Как же так? Деньги точно были!

Пенсионер отправился в полицию: "Украли!". Стражи порядка запросили в банке подробную выписку. Из нее стало ясно, что украденные деньги были выданы в банкомате. Злоумышленник знал пин-код.

Посмотрели записи с камер видеонаблюдения и наткнулись на хорошо знакомое лицо - 46-летний местный житель, который снимал деньги, не раз был судим. Как выяснилось, он предложил пенсионеру сходить за продуктами и спросил пин-код. Тот доверился знакомому, думая, что тот точно не обманет... За кражу 15 тысяч рублей злоумышленнику грозит до шести лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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