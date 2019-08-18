2019-08-18T13:35:35+03:00
Происшествия

Непроизвольный дрифт из-за взорвавшегося колеса устроил КамАЗ на воронежской трассе

После этого полицейские помогли эвакуировать грузовик, который мог ехать только задним ходом
Виктор ПАВЛОВ
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На трассе "Воронеж - Луганск" произошло ЧП с автомобилем КамАЗ. Об этом сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

62-летний водитель ехал в Россошь, когда вдруг услышал резкий хлопок. После этого машину резко занесло вправо. Чудом удалось избежать столкновений с другими транспортными средствами. Когда водитель остановил грузовик, то понял причину проблемы - взорвалось колесо.

Встал вопрос, что делать дальше. Помогли сотрудники ДПС и работники дорожной службы. Автомобиль буксировали трактором до ближайшей стоянки в сопровождении инспекторов.

- Ситуация осложнялась тем, что грузовик мог осуществлять движение лишь задним ходом, поэтому для его эвакуации потребовалось значительное время, - говорят в полиции. - Удалось не допустить происшествий на дороге с интенсивным движением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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