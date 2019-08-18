Воронежский «Факел» потерпел разгром от «Луча» из Владивостока

СЕГОДНЯ 12:28 2019-08-18T12:30:54+03:00

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Матч на Дальнем Востоке показал нынешнюю абсолютную беспомощность «Факела». Одна из первых атак хозяев поля завершилась суматохой в штрафной воронежцев, и Кутьин оказался самым расторопным – 0:1. Далее первый тайм на поле, изуродованном налетевшими тайфунами, навевал сон. Не было моментов, которых можно было бы назвать голевыми, ни у «Луча», ни у «Факела».

Во втором тайме единственное, что по-настоящему порадовало зрителей, это эпизод на 63 минуте, когда размашистая атака «Луча» с переводом мяча с фланга на фланг и последующей передачей в центр штрафной завершилась ударом в одно касание Гордиенко – 0:2. Гол Алиева на 73-й, установивший окончательный счет матча, был, скорее, не заслугой хозяев поля, а иллюстрацией безобразной игры «Факела» в обороне. Воронежцы оставили уйму свободного пространства за спинами, и игрок «Луча» имел достаточно времени, чтобы как следует прицелиться и не оставить Ермакову ни единого шанса – 0:3.

«Луч» мог бы забивать и четвертый, но у Саламатова, бившего по воротам, где уже не было голкипера, а маячил только полевой игрок, сбился прицел, и мяч полетел выше цели. Бедный Ермаков на последних минутах в довесок к проблемам, которые создали ему партнеры по команде, еще и получил два жестких столкновения с Гордиенко и Калугиным. Вроде обошлось без травмы.

«Факел» показал полное бессилие и в нападении – ни одного опасного момента. Команду недавно пополнил полузащитник Михаил Петрусев. 24-летний теперь уже бывший полузащитник «Химок» в 36 матчах за подмосковный клуб забил 9 голов. Может, он чуть оживит крайне примитивные действия «Факела» в атаке? Во Владивостоке Михаил не сыграл. Да и не мог, наверное, слишком мало провел времени в команде.

Больше всего жаль пять болельщиков «Факела», приехавших поболеть за команду в такую даль. Команда огорчила, осталось только на Владивосток полюбоваться. Когда еще сюда повод будет приехать! С такой игрой «Факелу» прямая дорога во второй дивизион. А там дальних выездов нет.

«Факел» упрочил свое незавидное положение – последнее, 20 место, с пятью очками и тремя поражениями подряд. А впереди напряженный отрезок – 21 августа игра на Кубок в Белгороде против местного «Салюта». Обиженные Кокориным и Мамаевым соседи жаждут показать, что уж с «Факелом»-то справятся. Начнется дерби в 18.30. А 25 августа «Факел» встретится в Воронеже с курским «Авангардом», пока занимающим 17 место с 8 очками.

ИСТОЧНИК KP.RU