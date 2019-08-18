2019-08-18T11:00:30+03:00
Происшествия

В Воронежской области на дороге погиб велосипедист

Мужчину сбил внедорожник
Виктор ПАВЛОВ
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Смертельное ДТП случилось вчера, 17 августа, в Бобровском районе. Об этом сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Примерно в 14.00 в селе Шишовка 25-летний водитель "Шевроле-Нива" не успел среагировать, когда перед ним появился 37-летний велосипедист. Последовал удар. Велосипедиста отвезли в больницу, где он скончался. Полицейские выясняют, при каких обстоятельствах произошла авария и что стало ее причиной.

Добавим, что вчера на улице Лебедева случилась массовая авария. Пострадали трое, в том числе 9-летний ребенок. Всего за сутки в Воронежской области зарегистрировано 127 ДТП, из них в областном центре – 80, на федеральных дорогах – 19, в районах - 28. В девяти авариях получили травмы 15 человек, один погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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