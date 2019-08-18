В массовой аварии в Воронеже пострадал 9-летний ребенок

СЕГОДНЯ 10:41 2019-08-18T10:42:27+03:00

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Вчера, 17 августа, примерно в 16.20 на улице Лебедева произошло массовое ДТП, в котором пострадали трое. Подробности рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

42-летний водитель "Ауди 80" по неясной пока причине протаранил ВАЗ-2107 и "Грейт Волл". Внедорожник впоследствии отбросило на впереди идущую "Мазду-6". В итоге пострадали трое: водитель "Ауди", его 18-летний и 9-летний пассажиры. Все они доставлены в больницу.

- По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, - замечают в полиции.

В ГИБДД напоминают, что в дождливую погоду стоит быть вдвойне осторожнее на дороге. Мы подробно разобрали особенности вождения в мокрую погоду.

Фото ГУ МВД по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU