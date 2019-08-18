2019-08-18T10:42:27+03:00
Происшествия

В массовой аварии в Воронеже пострадал 9-летний ребенок

Столкнулись четыре автомобиля [фото]
Виктор ПАВЛОВ
Поделиться:
Фото ГУ МВД по Воронежской области.Фото ГУ МВД по Воронежской области.
Изменить размер текста:

Вчера, 17 августа, примерно в 16.20 на улице Лебедева произошло массовое ДТП, в котором пострадали трое. Подробности рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

42-летний водитель "Ауди 80" по неясной пока причине протаранил ВАЗ-2107 и "Грейт Волл". Внедорожник впоследствии отбросило на впереди идущую "Мазду-6". В итоге пострадали трое: водитель "Ауди", его 18-летний и 9-летний пассажиры. Все они доставлены в больницу.

- По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, - замечают в полиции.

В ГИБДД напоминают, что в дождливую погоду стоит быть вдвойне осторожнее на дороге. Мы подробно разобрали особенности вождения в мокрую погоду.

Фото ГУ МВД по Воронежской области.

Фото ГУ МВД по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Воронежский «Факел» потерпел разгром от «Луча» из Владивостока
700 тысяч рублей перевела мошенникам жительница Воронежа
В Воронежской области на дороге погиб велосипедист
Борец за свое парковочное место потерял надежду в воронежском суде
Рабочая неделя в Воронеже будет облачной, но жаркой
Воронежские ветеринары провели кошке кесарево сечение
В Воронежской области сын украл почти 35 тысяч с банковского счета отца
В Воронежской области ищут мужчину с татуировками на левой кисти и шрамом между бровями
В воронежской многоэтажке в результате пожара пострадали три балкона
В пятницу восемь жителей Воронежской области перечислили свои деньги мошенникам
В Воронеже не нашлось желающих строить дорогу между Минской и Землячки за 29 миллионов рублей
В Воронеже наркокурьер попробовал «товар» и провалил операцию
Водителя воронежской маршрутки оштрафовали за выезд на встречку на красный сигнал светофора
Воронежская семья приютила больного бешенством котенка