Борец за свое парковочное место потерял надежду в воронежском суде

СЕГОДНЯ 09:27 2019-08-18T09:33:43+03:00

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Даже если живешь не в частном доме, а в многоквартирном, хочется занять свое, личное парковочное место. Чтобы оно дожидалось тебя каждый вечер, как собака. Чтобы больше никто туда своими колесами не лез. Видимо, этой логике следовал жители города Семилуки, который засыпал часть газона во дворе щебнем и поставил там свою "Шевроле-Ниву".

Жильцы дома попытались мирно поговорить с автомобилистом ("Дружище, ну там же был газон!"), но результатов это не принесло. Тогда пошли в суд.

- Суд встал на сторону заявителей и удовлетворил исковые требования, обязав нарушителя восстановить прежний вид придомовой территории, - отмечают в Управлении федеральной службы судебных приставов.

Чтобы не получить штраф за неисполнение наказания, владелец "Нивы" быстренько вернул газон на место.

ИСТОЧНИК KP.RU