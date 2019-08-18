Рабочая неделя в Воронеже будет облачной, но жаркой

СЕГОДНЯ 08:20 2019-08-18T08:20:37+03:00

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Дожди, которые поливали город в субботу и будут поливать в воскресенье, 18 августа, должны уйти, уступив место жаре. Такой вывод можно сделать на основании данных Воронежского гидрометеоцентра.

Начнется неделя с переменной облачности и температуры +27. Именно так будет выглядеть понедельник. В ночь на воскресенье возможен небольшой дождь, +16. Каждый следующие день будет все жарче, и вторник - не исключение. 20 августа ждем +29. Переменная облачность, без осадков. Ночью + 17 и небольшой дождь.

С этого момента до пятницы будет совсем уж сухо. +32 днем в среду, +34 - в четверг. Все время облачно, но от этого не прохладней. А вот пятница, 23 августа, все-таки огорчит (или порадует - кому как) небольшим дождем. При этом на термометре будет +31.

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ИСТОЧНИК KP.RU