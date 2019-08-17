2019-08-17T19:09:15+03:00
Происшествия

В Воронежской области сын украл почти 35 тысяч с банковского счета отца

Деньги тратил на алкоголь и сигареты
Елена ФЕДЯШЕВА
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Деньги со счета исчезали постепенно в течение неделиДеньги со счета исчезали постепенно в течение неделиФото: из архива «КП»
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В Острогожском районе 65-летний пенсионер сообщил в полицию, что с его банковского счета пропали 34,5 тысячи рублей. Пенсионер обнаружил это, когда пришел в банк, чтобы снять деньги. Там мужчине сообщили, что средства переводились на другой счет с помощью мобильного приложения.

Как удалось выяснить оперативникам, счет этот принадлежал … 36-летнему сыну потерпевшего. Средства списывались в течение недели небольшими суммами. Когда подозреваемого задержали, он сообщил полицейским, что установил на свой телефон мобильное приложение и удалил с телефона отца смс-сообщения с кодами подтверждения данной операции. Поскольку деньги хранились у отца именно на счете, а не на карте, сообщения об этом больше не поступали на телефон заявителя. Украденные средства сын тратил на алкоголь и сигареты.

В отношении подозреваемого полицейские возбудили уголовное дело по статье «Кража», ему грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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