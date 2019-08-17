Воронежские ветеринары провели кошке кесарево сечение

СЕГОДНЯ 20:03 2019-08-17T20:05:20+03:00

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В Бутурлиновском районе врачи станции по борьбе с болезнями животных прооперировали беременную кошку, которая не могла самостоятельно окотиться. Такое, по словам ветеринаров, случается у животных по разным причинам. Например, из-за неправильного положения плода, узких родовых путей или крупного плода, гормональных сбоев или в силу солидного возраста кошки. Если в этом случае не оказать животному квалифицированную помощь, то оно, как и его потомство, могут погибнуть.

- В нашем случае операция прошла успешно. Животному назначено дальнейшее лечение. В послеоперационном периоде кошка будет находиться под наблюдением врача до полного ее выздоровления, - рассказали в Бутурлиновской районной станции по борьбе с полезнями животных.

ИСТОЧНИК KP.RU