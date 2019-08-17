2019-08-17T15:07:10+03:00
Общество

В Воронеже не нашлось желающих строить дорогу между Минской и Землячки за 29 миллионов рублей

Тендер провалился
Елена ФЕДЯШЕВА
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В Воронеже признали несостоявшимся тендер на строительство автодороги между улицами Минская и Землячки. Заказчик – мэрия Воронежа – оценил контракт в 29,2 миллиона рублей. За эти деньги предполагалось проложить 992 метра дорожного полотна из двух полос с тротуаром, в срок до 1 октября 2020 года.

Однако за восемь дней так и не нашлось ни одного желающего взяться за строительство этого объекта. Как предположили в соцсетях воронежцы, - из-за слишком низкой стоимости контракта.

Напомним, дорога должна появиться как дублер улицы Остужева перед строительством автомобильной развязки на пересечении с Ленинским проспектом. Из-за отсутствия подрядчика сроки начала возведения развязки могут затянуться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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