В Воронеже не нашлось желающих строить дорогу между Минской и Землячки за 29 миллионов рублей
В Воронеже признали несостоявшимся тендер на строительство автодороги между улицами Минская и Землячки. Заказчик – мэрия Воронежа – оценил контракт в 29,2 миллиона рублей. За эти деньги предполагалось проложить 992 метра дорожного полотна из двух полос с тротуаром, в срок до 1 октября 2020 года.
Однако за восемь дней так и не нашлось ни одного желающего взяться за строительство этого объекта. Как предположили в соцсетях воронежцы, - из-за слишком низкой стоимости контракта.
Напомним, дорога должна появиться как дублер улицы Остужева перед строительством автомобильной развязки на пересечении с Ленинским проспектом. Из-за отсутствия подрядчика сроки начала возведения развязки могут затянуться.
ИСТОЧНИК KP.RU