2019-08-17T12:03:51+03:00
Общество

Воронежская семья приютила больного бешенством котенка

Животное вскоре погибло
Елена ФЕДЯШЕВА
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Котенка подобрали на улицеКотенка подобрали на улицеФото: Елена ФЕДЯШЕВА
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В Советском районе Воронежа ввели карантин по бешенству после гибели котенка в одной из квартир на улице 9 Января. Животное подобрали на улице незадолго до этого. С ним контактировали все члены семьи. Потом котенок заболел и умер. Владельцы животного догадались отнести его на экспертизу. И не напрасно. В тканях погибшего животного обнаружили вирус бешенства. Теперь все члены семьи получают курс антирабических прививок.

Поскольку очаг бешенства может находиться рядом, во всем микрорайоне ввели карантин, который продлится два месяца, до 16 октября. В этот период на территории района запрещено покупать и продавать животных, устраивать выставки, а также вывозить животных за пределы карантинной зоны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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