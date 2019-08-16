В Воронеже два пожара произошли по одному адресу
Тушить их выезжали пять пожарных расчетов
Изменить размер текста:
Днем 16 августа воронежских пожарных дважды вызвали по одному адресу. Причем по совершенно разным случаям. Пожары буквально друг за другом произошли на улице Переверткина 29г - в подсобке магазина «Магнит» и в квартире многоэтажки на восьмом этаже. На первый огнеборцев вызвали в 14.25, на второй – в 14.47.
К дому приехали пять пожарных расчетов. Балкон квартиры потушили в 15.32, подсобку в 16.00.
Специалисты выясняют, что стало причиной пожаров.
ИСТОЧНИК KP.RU