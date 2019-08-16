2019-08-16T18:38:24+03:00
Общество

В Воронеже два пожара произошли по одному адресу

Тушить их выезжали пять пожарных расчетов
Ярослав ИВАНОВ
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Днем 16 августа воронежских пожарных дважды вызвали по одному адресу. Причем по совершенно разным случаям. Пожары буквально друг за другом произошли на улице Переверткина 29г - в подсобке магазина «Магнит» и в квартире многоэтажки на восьмом этаже. На первый огнеборцев вызвали в 14.25, на второй – в 14.47.

К дому приехали пять пожарных расчетов. Балкон квартиры потушили в 15.32, подсобку в 16.00.

Специалисты выясняют, что стало причиной пожаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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